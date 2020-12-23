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Hayırsever vatandaştan anlamlı bağış

MUĞLA HABERLERİ  | 23.12.2020 17:46 | Son Güncelleme

Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere sıkı sıkı uyan vatandaşlardan Gülay Kala yakın zamanda kaybettiği annesi Gülkadın Kala için yapacağı Mevlid, lokma ve dağıtacağı hayırların yerine tekerlekli sandalye alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce Ramazan ayında iki adet tekerlekli sandalye bağışlayan Alaeddin Kala’nın kızı olan Gülay Kala pandemide annesi Gülkadın Kala’yı kaybetti.

Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlere sıkı sıkı uyan vatandaşlardan Gülay Kala yakın zamanda kaybettiği annesi Gülkadın Kala için yapacağı Mevlid, lokma ve dağıtacağı hayırların yerine tekerlekli sandalye alarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne daha önce Ramazan ayında iki adet tekerlekli sandalye bağışlayan Alaeddin Kala’nın kızı olan Gülay Kala pandemide annesi Gülkadın Kala’yı kaybetti. Pandemide virüsün bulaşını engellemek amacıyla toplu ve dağıtımı yapılan hayır etkinliklerinin yapılamamasından dolayı annesi Gülkadın Kala için yapacağı Mevlid, lokma ve dağıtacağı hayırların gideriyle tekerlekli sandalye aldı. İhtiyaç sahibi vatandaşların kullanımı için tekerlekli sandalyeyi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlayan Gülay Kala şunları söyledi; “Çok sevdiğimiz annemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Annemizi gelenek ve göreneklerimize göre anmak, mevlidini, lokmasını yapmak isterdik ama ne yazık ki virüs nedeniyle bunları yapamıyor, akrabalarımızı, sevenlerimizi tehlikeye atmak istemiyoruz. Bizde yapacağımız hayrın giderleriyle bir tekerlekli sandalye alıp bağışlamak, engelli bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek istedik” dedi.

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