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Hayırsever vatandaştan eğitime destek

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları etkinlikleri içerisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırsever Emekli astsubay Yüksel Sezgin tarafından gönderilen para ödülü YKS’de ilk üç dereceye giren öğrencilere verildi.İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında YKS’de en yüksek puanı alan üç öğrenciye emekli Astsubay Yüksel Sezgin tarafından gönderilen para ödülü verildi.2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteye giriş sınavında en yüksek puanı alan Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Öğrencisi Seray Akman, Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Elif Abdullah, Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Çayır oldu.

Hayırsever vatandaştan eğitime destek

Samsun’un Alaçam ilçesinde İlköğretim Haftası kutlamaları etkinlikleri içerisinde her yıl olduğu gibi bu yıl da hayırsever Emekli astsubay Yüksel Sezgin tarafından gönderilen para ödülü YKS’de ilk üç dereceye giren öğrencilere verildi.
İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında YKS’de en yüksek puanı alan üç öğrenciye emekli Astsubay Yüksel Sezgin tarafından gönderilen para ödülü verildi.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında üniversiteye giriş sınavında en yüksek puanı alan Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Öğrencisi Seray Akman, Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Elif Abdullah, Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Çayır oldu. Ödüllerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural’dan aldılar.
Emekli Astsubay Yüksel Sezgin, 22 yıldan bu yana her yıl gücü yettiğince Alaçam’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere eğitime destek vermeye çalışan ve eğitime kendini atamış emekli Astsubay Yüksel Sezgin, YKS’de Alaçam’da ilk üç dereceye giren öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yılda para ödüllerini göndererek öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından takdim edildi.

Hayırsever vatandaştan eğitime destek

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