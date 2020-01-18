YURTHABER
  4. Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış

Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış

ZONGULDAK HABERLERİ  | 18.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kdz.

Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış

Kdz. Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesine tahsis edilen arsa üzerinde yaptırılması planlanan eğitim bloğu inşaatı için Kdz. Ereğlili Ahmet Erman, annesi merhume Necla Erman adına 4 milyon Türk Lirası bağışta bulundu.
Kdz. Ereğli’de eski devlet hastane binası arazisinde yapılması planlanan eğitim bloğunun inşaatında kullanılmak üzere yapılan bağışın protokolüne ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Valilik binasında yapılan imza törenine, hayırsever Ahmet Erman’ın yansıra Vali Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş katıldı.
İmza töreninde konuşan hayırsever Erman, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü Zonguldak için önemli bir değer ve potansiyel oluşturan Üniversiteye ve öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yapılan bağıştan ötürü hayırsever Ahmet Erman’a teşekkür ederek “Devletimizin üzerindeki yükü almak için hayırseverlerin katkısının çok önemli bu özel ve anlamlı günde bunun bir örneğini yaşamanın mutluluk verici. Eğitime verilen destek geleceğe yapılan destektir. Ereğli’de öğrencilerimiz ve personelimiz için ihtiyaç duyulan kampüs çalışmalarının projelendirilmesinde sona yaklaşıldı. Bu ihtiyacın karşılanmasına vesile olan merhum hayırsever Mehmet Ali Yılmaz ve kızı merhume Necla Arman’ın her zaman hayırla yad edilecek. Bağışın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise eğitime olan katkılarından dolayı hayırsever Ahmet Erman’a teşekkür etti. Katılımcılar, Protokol sonrası yapılan sunumla proje hakkında bilgilendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAylar sonra ortaya çıktı!Aylar sonra ortaya çıktı!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptıDireksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
Yüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandıYüksekten düşerek ölen emekli polis son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:22

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı

Dans Ederken Forma Sokan Zumba Dersleri

Dans Ederken Forma Sokan Zumba Dersleri

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Kgd’den, Beü Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e Ziyaret

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Beü'de Stant Açılışı Yapıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.