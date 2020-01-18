Hayırseverden BEÜ’ye anlamlı bağış

Kdz. Ereğli ilçesinde Bülent Ecevit Üniversitesine tahsis edilen arsa üzerinde yaptırılması planlanan eğitim bloğu inşaatı için Kdz. Ereğlili Ahmet Erman, annesi merhume Necla Erman adına 4 milyon Türk Lirası bağışta bulundu.

Kdz. Ereğli’de eski devlet hastane binası arazisinde yapılması planlanan eğitim bloğunun inşaatında kullanılmak üzere yapılan bağışın protokolüne ilişkin imza töreni gerçekleştirildi. Valilik binasında yapılan imza törenine, hayırsever Ahmet Erman’ın yansıra Vali Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş katıldı.

İmza töreninde konuşan hayırsever Erman, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin her geçen yıl daha da büyüdüğünü Zonguldak için önemli bir değer ve potansiyel oluşturan Üniversiteye ve öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yapılan bağıştan ötürü hayırsever Ahmet Erman’a teşekkür ederek “Devletimizin üzerindeki yükü almak için hayırseverlerin katkısının çok önemli bu özel ve anlamlı günde bunun bir örneğini yaşamanın mutluluk verici. Eğitime verilen destek geleceğe yapılan destektir. Ereğli’de öğrencilerimiz ve personelimiz için ihtiyaç duyulan kampüs çalışmalarının projelendirilmesinde sona yaklaşıldı. Bu ihtiyacın karşılanmasına vesile olan merhum hayırsever Mehmet Ali Yılmaz ve kızı merhume Necla Arman’ın her zaman hayırla yad edilecek. Bağışın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise eğitime olan katkılarından dolayı hayırsever Ahmet Erman’a teşekkür etti. Katılımcılar, Protokol sonrası yapılan sunumla proje hakkında bilgilendirildi.

