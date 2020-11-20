YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hayırseverden Fatih Ortaokuluna ek 10 derslik

Hayırseverden Fatih Ortaokuluna ek 10 derslik

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’de derslik sayısının yetersizliği sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına hayırsever tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek bina için protokol imzalandı.Derslik sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına Hasan Uçar tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek binada 2 derslikli anaokulu ve 8 derslikten yer alan sınıf ve atölyeler yer alacak.

Balıkesir’de derslik sayısının yetersizliği sebebiyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına hayırsever tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek bina için protokol imzalandı.
Derslik sayısının yetersizliği nedeniyle ihtiyaca cevap veremeyen Karesi Fatih Ortaokulunun mevcut binasına Hasan Uçar tarafından inşa edilecek 10 derslikli ek binada 2 derslikli anaokulu ve 8 derslikten yer alan sınıf ve atölyeler yer alacak. Hasan Uçar’ın Balıkesir eğitimine kazandıracağı bu eserle bugün ve yarın minnetle anılacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: "Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki insanları ölümsüzleştiren, geride bırakmış olduğu eserlerdir. Kıymetli Hayırseverimiz Hasan Bey de yaptırmış olduğu bu eserle bugün ve yarın minnetle anılacaktır. Kazançlarından ayırıp doğdukları, sevdikleri bu topraklara eser kazandıran hayırseverimize ve bu güzel hayra vesile olan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan’a teşekkür ediyor, yapılacak 10 derslikli ek binanın Karesi Fatih Ortaokulumuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreni; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve hayırsever Hasan Uçar’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen Protokol İmza Töreni, tarafların protokol metnini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:51
Öğle
12:59
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Ayşegül Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Nilay Eczanesi
Merkez
Nesrin Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.