YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Hayırseverden hastaneye 300 bin TL değerinde cihaz bağışı

Hayırseverden hastaneye 300 bin TL değerinde cihaz bağışı

NİĞDE HABERLERİ  | 20.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Üzümcü A.Ş.

Hayırseverden hastaneye 300 bin TL değerinde cihaz bağışı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Üzümcü A.Ş. tarafından özellikle yoğun bakım ve ameliyathane ünitelerinde kullanılmak üzere malzeme ve cihaz bağışı yapıldı.
Yapılan bağışla ilgili Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın cihazları yerinde inceleyerek: “Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanemizde kullanılmak üzere 300 bin TL değerinde tıbbi cihaz ve sarf malzemesi hastanemize Üzümcü A.Ş. tarafından bağışlandı. 2 adet cerrahi aspiratör cihazı, 20 adet serum askısı, 2 adet alet ve ilaç dolabı, 10 adet modüler raflı dolap, 17 adet pansuman arabası, 10 adet hasta başı monitörü, 4 adet ay masa, 6 adet alet masası ve 2 adet modüler raflı malzeme arabası hastanemize bağışlandı. Hayırsever hemşerimize Hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Hayırseverden hastaneye 300 bin TL değerinde cihaz bağışı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Trablus'un güneyindeki Esabia kenti, Libya hükümetine katıldı

Niğde Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:40
Sabah
05:20
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Niğde Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Dogruer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Niğde’de çatı yangını korkuttu

Niğde’de çatı yangını korkuttu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Niğde’ye 84 Türk vatandaşı daha getirildi

Niğde'de 2 bin 600 esnaf Halkbank'tan 65 milyon lira destek kredisi kullandı

Niğde'de 2 bin 600 esnaf Halkbank'tan 65 milyon lira destek kredisi kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.