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Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 10:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta Mesleki Eğitim Merkezi hizmet binası hayırsever iş adamı tarafından onarıldı.Mevsim koşulları ile zamanla hasar gören hizmet binası hayırsever iş adamı Mahmut Dicle tarafından onarılarak hizmet vermeye başladı.Hayırsever işadamı tarafından okulun iç ve dış cephesinde zarar gören alanlar onarıldı.

Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı

Adıyaman’ın Kahta Mesleki Eğitim Merkezi hizmet binası hayırsever iş adamı tarafından onarıldı.
Mevsim koşulları ile zamanla hasar gören hizmet binası hayırsever iş adamı Mahmut Dicle tarafından onarılarak hizmet vermeye başladı.
Hayırsever işadamı tarafından okulun iç ve dış cephesinde zarar gören alanlar onarıldı. Daha sonra onarılan alanların boyanmasıyla hizmet binası estetik bir yapıya ulaştı.
Okul Müdürü Selahattin Öztürk, "Eğitime verdiği destekleri ile tanınan iş adamı Mahmut Dicle, okulumuzun hizmet binasının yıkılan ve bozulan alanlarını onardı. Daha sonra yine kendi temin ettiği ustalar ile okulumuzun tadilat ve boya işlemlerini gerçekleştirdi. Okulumuza yapılan katkılardan ötürü iş adamı Mahmut Dicle’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu

Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı

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