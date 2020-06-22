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Hayırseverlerden Büyükşehir’e tekerlekli sandalye bağışı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Akile Dural isimli vatandaş, 2 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan Akile Dural isimli vatandaş, 2 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için Muğla Büyükşehir Belediyesine bağışladı. Başkanlık Binası önünde yapılan bağış törenine katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2 adet tekerlekli sandalyeyi teslim alarak bağışçı vatandaşa teşekkürlerini iletti.
Akile Dural, “Büyükşehir’in il genelinde yürüttüğü sağlık hizmetlerinden çok memnunuz”
2 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere bağışlayan Akile Dural, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yürüttüğü sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını söyledi. Dural duygularını şöyle ifade etti: “ Vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için bağışta bulunuyor. Bende yapılan bağışları görünce bağışta bulunmak istedim. Bu gün için 2 tane tekerlekli sandalye bağışında bulundum. Önümüzdeki süreçte bu bağışlara devam edeceğim. İmkânı olan vatandaşlara bağışta bulunmalarını tavsiye ederim” dedi.
Bugüne kadar Büyükşehir’e 30 adet tekerlekli sandalye bağışlandı
Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesine 30 adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldığını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bağışlanan tekerlekli sandalyelerden 27 âdetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Akile Dural isimli vatandaşımız 2 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Büyükşehir Belediyemize bağışladı. Burada önemli olan bağışlanan tekerlekli sandalyenin sayısı veya maliyeti değil. Önemli olan nokta hemşerilik duygularıyla ve insani duygularla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir nebze olsa da katkıda bulunmak. Bu nedenle bu bağış çok çok önemli” dedi.
Başkan Gürün, “Akile Hanıma bu anlamlı bağışı için çok teşekkür ederim.”
Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan bağışlarla ilgili hiçbir zaman bir talepleri olmadığını ifade eden Başkan Gürün, yapılan bağışların tamamen gönül meselesi olduğunu ifade etti. Başkan Gürün, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kurumumuza yapılan bağışlarda kimlere ne zaman ulaştırdıysak bağışı yapan vatandaşlarımıza bunları bildiriyoruz. Bağış yapan vatandaşımızı arzu etmesi durumunda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Bunu yaparken bir elin verdiğini diğer elin bilmemesi için de çok hassas davranıyoruz. Ben Muğlalıların duygularının temsilcisi olan ve bugün burada bulunan Akile hanıma bu anlamlı bağışı için çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

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