YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Hayırseverlerden gıda bankasına destek

Hayırseverlerden gıda bankasına destek

ÇORUM HABERLERİ  | 27.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı.Belediye Başkanı Dr.

Hayırseverlerden gıda bankasına destek

Çorum Belediyesi Gıda Bankası, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çağrısına kulak veren hayırseverler, Gıda Bankası’na destek olmaya devam ediyor. Çorum’da faliyet gösteren marketler zinciri, Çorum Belediyesi Gıda Bankasına 5 ton makarna ve 500 kg çay yardımında bulundu. Bir un firması da 1,5 ton un yardımında bulundu.
Bağışların tesliminde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gıda bankasına katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ederek “Ramazan ayı içersindeyiz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek yardımlar devam ediyor. Yaklaşık 30 bin kişiye ulaşıyoruz. Gıda bankamız aracılığıyla yapmış olduğumuz yardımlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Her gün de bu dayanışmayı artıracak yeni katkılar oluyor. Hayırseverler bugün gıda bankamıza önemli bir bağış gerçekleştirdi. Bu örnek davranışların yayılarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Hayırseverlerden gıda bankasına destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Bu yumurtayı 40 yıldır saklıyorBu yumurtayı 40 yıldır saklıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

6 milyon sayfa kitap okudular

6 milyon sayfa kitap okudular

Çorum İnsani Değerler Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Çorum İnsani Değerler Platformu'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

Kartal’da ihtiyaç sahipleri için askıda yiyecek uygulaması başladı

Kartal’da ihtiyaç sahipleri için askıda yiyecek uygulaması başladı

Bağcılar’da yürüyüş yollarına giriş-çıkış yasağının süresi uzatıldı

Bağcılar’da yürüyüş yollarına giriş-çıkış yasağının süresi uzatıldı

Çorum Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:38
Yatsı
21:08

Çorum Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Ceyhun Eczanesi
Merkez
Bayrak Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Alafoğlu Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Çorum Belediyesi koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Başkan Aşgın’dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı

Başkan Aşgın’dan milli dayanışma kampanyasına destek çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.