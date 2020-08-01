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Hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 01.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Barış Pınarı bölgesinde insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarından, “İyilik kurbanla yayılsın” sloganıyla başlattığı kampanyada, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Telabyad merkezindeki bir mezbahanede gerçekleştirilen kurban kesimi görüntüleri, her bir bağışçıya ayrı ayrı iletilmek üzere kare kodlu kaydedildi.

Hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Barış Pınarı bölgesinde insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarından, “İyilik kurbanla yayılsın” sloganıyla başlattığı kampanyada, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıklar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Telabyad merkezindeki bir mezbahanede gerçekleştirilen kurban kesimi görüntüleri, her bir bağışçıya ayrı ayrı iletilmek üzere kare kodlu kaydedildi. Telabyad, Azez, İdlib ve Cerablus’ta toplam bin 500 kurbanlık kesimi yapacak olan Hayrat İnsani Yardım Vakfı’nın Telabyad’da kestiği 100 kurbanın eti, Şanlıurfa Valiliği ve AFAD koordinesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başladı.

Hayırseverlerin bağışladığı kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştı

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