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Hayırseverlerin katkısıyla kurulan ASPİLSAN 41 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

31.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayırseverlerin katkısıyla kurulan ASPİLSAN 41 yıldır Türkiye'nin enerjisine güç katıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hayırseverlerin bağışlarıyla 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji'nin 41. yılı Türkiye ve Avrupa'nın ilk silindirik pil tesisi olan yeni fabrikasında kutlandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulduğu 1981 yılından bu yana Türkiye'nin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çö­zümler sunma hedefiyle 41 yıldır üretim yapıyor.

Açıklamada görüşmelerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, fabrikanın 41. yaşını Türkiye ve Avrupa'nın ilk silindirik pil tesisi olan yeni fabrikasında kutladıklarını belirtti.

Özsoy, şunları kaydetti:

"ASPİLSAN Enerji olarak 41 yıldır yaptığımız her çalışmada ülkemizin enerji sistemleri alanında dışa bağımlılığını azaltacak çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda ASPİLSAN Enerji olarak Silindirik Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'mizle birlikte büyük çoğunluğunu yabancı kaynaklı firmaların oluşturduğu enerji depolama alanında yerli ve milli bir atılım yapmış olacağız. Mayıs 2022'de seri üretime başlayacak olan yeni tesisimizde yılda 21 milyon pil hücresi üretilmesini amaçlıyoruz. Böylece ülkemizde lityum-iyon pil üretimini gerçekleştirerek pil ve batarya kullanan üreticilerin yerlilik oranlarını önemli ölçüde artırmış olacağız. Amacımız hiçbir zaman firma bazlı büyüme ve kalkınma olmamıştır. Önceliğimiz ülkemizde bizimle ilgili alanlarda çalışma yapan şirketlere destek vererek yerli bir ekosistem oluşturmaktır. Lityum İyon Pil Üretim Tesisi'mizde yalnızca pil üretilmeyecek, aynı zamanda kendine özgü pil geliştirmelerini yapabilecek yeteneklere de sahip olunacaktır."

Özsoy, ASPİLSAN Enerji olarak Türkiye'nin batarya ve pil ihtiyacını karşılamanın dışında, yapılan stratejik yatırımlar ve milli güç ile 300’den fazla batarya ile uçak, gemi, insansız hava araçları ve raylı sistemlerin aküsünü de üreterek, alanlarında dünyanın sayılı markaları arasına girdiklerini vurguladı.

- "Farklı deniz platformları için bu yıl ilk ürünlerimizi vermeye başladık"

Kayseri, İstanbul, Ankara ve Edirne olmak üzere dört ayrı Ar-Ge merkezlerinde başta savunma sanayi olmak üzere tüm sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik enerji depolama ile ilgili çalışma yürüttüklerini aktaran Özsoy, "Farklı deniz platformları için bu yıl ilk ürünlerimizi vermeye başladık. Bunun yanı sıra Arçelik ile birlikte ev aletleri için de bataryalar üretme kararı alarak yeni bir pazara daha adım atmış olduk. Yine telekomünikasyon bataryalarımız ve e-mobilite bataryalarımızla iki ayrı sektöre daha ürünlerimizi vermeye başladık. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) sertifikasyonu sayesinde sivil havacılık pazarına da girdik." ifadelerini kullandı.

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