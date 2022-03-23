Haymana Adliyesine silahla ateş açıp kaçan kişi yakalandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde adliye binasına tabancayla ateş açıp kaçan kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen S.Ö. (24), Haymana Adliyesine akşam saatlerinde tabancayla henüz bilinmeyen nedenle ateş açtı.

Adliyenin önünden kaçan S.Ö, polis ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride yakalandı.

Polisin incelemesinde, adliye binasına 12 kurşun isabet ettiği, giriş kapısının camının kırıldığı belirlendi.

Mesai saati bitiminden sonra gerçekleşen olay sırasında adliye binasında sadece bir görevlinin bulunduğu, diğer personelin daha önce binadan ayrıldığı öğrenildi.

S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

