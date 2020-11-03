Haymana'da eski su kuyusunda kafatası ve insan kemikleri bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinde eski su kuyusunda bir erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen kafatası ve insan kemikleri bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ihbar üzerine Yılan Eseri Tepesi yakınındaki eski su kuyularında inceleme başlatıldı.

Yaklaşık bir hafta süren tahkikat sonucunda itfaiye ekiplerinin de katılımıyla bölgede kullanılmayan bir kuyuda arama yapıldı.

Aramalarda, bir çocuğa ait olduğu düşünülen kafatası ve kemiklere rastlandı. Toplanan parçalar, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kafatası ve kemiklerin, 2006 yılının aralık ayında 14 yaşındayken kaybolan M.K'ye ait olduğu ihtimali doğrultusunda polis ekiplerince çalışma yürütüldü.

Olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla bir şüphelinin gözaltına alındığı, bir zanlının ise yakalanması için başlatılan çalışmanın ise sürdüğü öğrenildi.

