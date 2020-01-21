YURTHABER
  4. Hayrettin Karaca Yalova’da dualarla anıldı

Hayrettin Karaca Yalova’da dualarla anıldı

YALOVA HABERLERİ  | 21.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı kurucu başkanı Hayrettin Karaca, Yalova’da dualarla anıldı.Hayrettin Karaca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı kurucu başkanı Hayrettin Karaca, Yalova’da dualarla anıldı.
Hayrettin Karaca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Karaca son yıllarının büyük bölümünü ise Yalova’da bulunan ve dünyanın en büyük canlı ağaç müzelerinden olan Karaca Arboretum’da geçirdi. Buradaki evinde arboretumu ziyaret için gelenlerle buluşan ve onlara tabiatın önemini anlatan Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı Yalova Temsilciliği tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı. Anma programına İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bekler ve çok sayıda TEMA üyesi ve STK temsilcisi de katıldı. TEMA Yalova Temsilcisi Faruk Tezcan, “Hayrettin Karaca her zaman ‘TEMA bir halk hareketidir’ derdi. TEMA’nın dünyada tanınmasını sağladı. Bu vakfı Birleşmiş Milletler tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşu haline getiren onun çabalarıdır. BM’de çevre konularında oy sahibi olan bir kişidir. Dünya tarafından tanınan bir değerdir. Yalova açısından da çok büyük bir değer. Kurduğu arboretum da dünya için bir değerdir. Biz bunları yaşatacak ve bizden sonraki nesillere aktaracağız” dedi.
Anma programına katılanlar konuşmaların ardından Karaca’nın ruhu için Fatihalar okuyarak son görevlerini yerine getirdiler. Yalova’dan çok sayıda vatandaşl da Hayrettin Karaca’nın cenaze törenine katılacak. Vatandaşların İstanbul’a ulaşımları da Yalova Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen araçlarla ücretsiz olarak sağlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Uzmandan ailelere karne uyarısı:Uzmandan ailelere karne uyarısı:
Paralimpik raketler Yalova’da kamp yapıyorParalimpik raketler Yalova’da kamp yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:13
Yatsı
19:36

Yalova Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Aksoy Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da yarıyıl tatili başladı

Yalova’da ölü yunus bulundu

Yalova’da ölü yunus bulundu

Uyuşturucu villalarına baskın

Uyuşturucu villalarına baskın

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Yalova’da vatandaşlara 2 bin 200 çam fidanı dağıtıldı

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.