Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı kurucu başkanı Hayrettin Karaca, Yalova’da dualarla anıldı.

Hayrettin Karaca, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Karaca son yıllarının büyük bölümünü ise Yalova’da bulunan ve dünyanın en büyük canlı ağaç müzelerinden olan Karaca Arboretum’da geçirdi. Buradaki evinde arboretumu ziyaret için gelenlerle buluşan ve onlara tabiatın önemini anlatan Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı Yalova Temsilciliği tarafından düzenlenen törende dualarla anıldı. Anma programına İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Bekler ve çok sayıda TEMA üyesi ve STK temsilcisi de katıldı. TEMA Yalova Temsilcisi Faruk Tezcan, “Hayrettin Karaca her zaman ‘TEMA bir halk hareketidir’ derdi. TEMA’nın dünyada tanınmasını sağladı. Bu vakfı Birleşmiş Milletler tarafından akredite bir sivil toplum kuruluşu haline getiren onun çabalarıdır. BM’de çevre konularında oy sahibi olan bir kişidir. Dünya tarafından tanınan bir değerdir. Yalova açısından da çok büyük bir değer. Kurduğu arboretum da dünya için bir değerdir. Biz bunları yaşatacak ve bizden sonraki nesillere aktaracağız” dedi.

Anma programına katılanlar konuşmaların ardından Karaca’nın ruhu için Fatihalar okuyarak son görevlerini yerine getirdiler. Yalova’dan çok sayıda vatandaşl da Hayrettin Karaca’nın cenaze törenine katılacak. Vatandaşların İstanbul’a ulaşımları da Yalova Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından tahsis edilen araçlarla ücretsiz olarak sağlanacak.

