Hayrullah Kubba’dan Basın Bayramı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Kubba mesajında, tarafsız ve Özgür Basının varlığı güçlü demokrasilerin temel unsuru olduğunu hatırlatarak, "Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah KUBBA, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle çok değerli, basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Tarafsız ve özgür basının varlığı güçlü demokrasilerin temel unsurudur. Bu vesile ile zor koşullarda görevlerini başarı ile yerine getiren ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

