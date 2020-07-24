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Hayrullah Kubba’dan Basın Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.07.2020 13:29 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.Kubba mesajında, tarafsız ve Özgür Basının varlığı güçlü demokrasilerin temel unsuru olduğunu hatırlatarak, "Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah KUBBA, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle çok değerli, basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyoruz.

Hayrullah Kubba’dan Basın Bayramı mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.
Kubba mesajında, tarafsız ve Özgür Basının varlığı güçlü demokrasilerin temel unsuru olduğunu hatırlatarak, "Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah KUBBA, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle çok değerli, basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyoruz. Tarafsız ve özgür basının varlığı güçlü demokrasilerin temel unsurudur. Bu vesile ile zor koşullarda görevlerini başarı ile yerine getiren ve özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bir kez daha kutluyor, sağlık mutluluk ve başarı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:22
Öğle
12:42
İkindi
16:31
Akşam
19:52
Yatsı
21:23

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

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Elif Eczanesi
Sehitkamil
Erman Eczanesi
Sehitkamil
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Zeytin Eczanesi
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