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Hayrullah Kubba’nın 10 Ocak mesajı

08.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Hayrullah Kubba’nın 10 Ocak mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için gazetecilere mesaj yayımladı.Genel Koordinatör Kubba, mesajında "Demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için gazetecilere mesaj yayımladı.
Genel Koordinatör Kubba, mesajında "Demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum. Basın; halka, doğru ve objektif bilgilerin iletilmesinin yanı sıra haber alma hakkının da tam anlamıyla yerine getirilmesinden sorumlu bir güçtür. Bu gücün sosyal sorumluluk bilinciyle, meslek etiği ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Demokrasi ise ancak; doğru bilgiye ulaşılabildiğinde ve düşüncelerin özgür bir biçimde açıklandığı ortamlarda olgunlaşma imkanı bulmaktadır. Dünyanın en dinamik ve en zor mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına esenlik ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:12
Sabah
07:37
Öğle
12:42
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Eda Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
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Sehitkamil
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