YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. HAYTAP’tan Hakkari’ye bir ton mama

HAYTAP’tan Hakkari’ye bir ton mama

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.06.2020 10:50 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bir ton kedi ve köpek maması gönderildi.Hakkari’de başarılı çalışmalarla gündeme gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini HAYTAP yalnız bırakmadı.

HAYTAP’tan Hakkari’ye bir ton mama

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bir ton kedi ve köpek maması gönderildi.
Hakkari’de başarılı çalışmalarla gündeme gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerini HAYTAP yalnız bırakmadı. Günde onlarca hayvanın tedavi edildiği ve tekrar yaşam alanına geri bırakıldığı Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine HAYTAP tarafından hibe olarak gönderilen bir ton mama Hakkari’ye ulaştı. Kedi ve köpek mamalarını teslim alan veteriner ekipleri, HAYTAP yetkililerine duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her zaman yanı başlarında olan ve kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan HAYTAP yetkililerine minnettar olduklarını belirttiler.

HAYTAP’tan Hakkari’ye bir ton mama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Antalya Sağlık Müdürü Hülür'den Kovid-19 açıklaması:

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Hakkari Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
02:49
Sabah
04:37
Öğle
12:11
İkindi
16:04
Akşam
19:36
Yatsı
21:15

Hakkari Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Zagros Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

Jırki Aşiretinin kanaat önderi Adıyaman vefat etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.