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Hayvan bakımevine destek

28.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Hayvan bakımevine destek

Kütahya Veteriner Hekimleri Odası ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde 26 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.Kütahya Veteriner Hekimleri Odası ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokolle Belediye Bakımevinde 26 adet sokak hayvanı Klinisyen Veteriner Hekimler tarafından ücretsiz olarak kısırlaştırıldı.

Kütahya Veteriner Hekimleri Odası ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevinde 26 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.
Kütahya Veteriner Hekimleri Odası ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokolle Belediye Bakımevinde 26 adet sokak hayvanı Klinisyen Veteriner Hekimler tarafından ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Kütahya Veteriner Hekimleri Odası Serbest Veteriner Hekimleri Muhittin Yaldız, Bekir Acar, Abdullah İnce, Ulvi Tataroğlu, Taha Acar ve Muhammet Haşim Gezer Kütahya Belediyesi Bakımevinde köpek kısırlaştırma operasyonu düzenlendi. Operasyonların ara ara devam etmesiyle Kütahya merkezde bulunan sokak hayvanı popülasyonun artmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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