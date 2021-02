Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi’nden örnek bir uygulama daha

Kuşadası Belediyesi, kedi-köpek yaralanmalarının ve ölümlerinin önüne geçmek amacıyla kentin pek çok noktasına “Dikkat kedi-köpek çıkabilir” tabelaları astı. Bir yandan sürücüleri uyarırken bir yandan da farkındalık oluşturmayı hedefleyen uygulama hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi “can dostlar” olarak gördüğü sokak hayvanlarını korumaya yönelik örnek bir uygulamayı daha yaşama geçirdi. Hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla Haybulans projesini yaşama geçiren ve iki yıllık sürede yüzlerce sokak hayvanının yaşamını kurtaran Kuşadası Belediyesi, son olarak kedi ve köpeklere araçla çarpma vakalarının yaşanabileceği cadde ve sokaklara uyarı tabelaları yerleştirdi. Üzerinde “Dikkat kedi-köpek çıkabilir” yazan tabelalar, kedi ve köpek evlerinin bulunduğu ve trafiğe açık alanların yakınında bulunan parklar başta olmak üzere Kuşadası’nın farklı pek çok noktasına yerleştirildi.

“ Can dostlarımızı korumakla yükümlüyüz “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, trafikte insanlara ve diğer araçlara karşı gösterilen hassasiyetin sokak hayvanlarına karşı da gösterilmesinin önemine dikkat çekerek “Aynı dünyayı, aynı kenti paylaştığımız can dostlarımızı korumakla yükümlüyüz. Kentleşme ile birlikte yaşam alanları giderek daralan sokak hayvanlarının trafik kazaları sonucu zarar görmesinin önüne geçmek amacıyla kedi, köpek popülasyonunun fazla olduğu alanlar başta olmak üzere, kritik konumda olan tüm cadde ve sokaklarımıza uyarı tabelaları yerleştirdik. Her ne kadar yaralanan sokak hayvanlarına gerekli müdahaleyi yapmak amacıyla Haybulans aracımız bulunsa da koruyucu tedbirler almak çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu uygulama ile üzücü olayların yaşanmasını engellerken bir yandan da farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizden de can dostlarımıza karşı gerekli özeni ve hassasiyeti göstermesini bekliyoruz” dedi.