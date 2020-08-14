“Hayvan dostu” projesi hayata geçiriliyor

Adıyaman’ın Besni Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki sokak hayvanlarının korunması ve bakımı için alan oluşturulması noktasında çalışmalara başlandı.

Besni Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan Aşağı Sarhan Mahallesi sınırlarında bulunan büyük bir alanda sokak hayvanlarının bakımı ve korunması için kolları sıvadı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Seçim öncesi beyan ettiğimiz 41 projemizin arasında yer olan projelerimizden birini daha hayata geçireceğiz İnşallah. Bu proje ile can dostlarımız olan sokak hayvanlarının bakımı ve korunması için güzel bir alan oluşturacağız. İlçemiz Aşağı Sarhan Mahallesi sınırlarında bulunan 144 dönümlük alanda kurmayı planladığımız yeni hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı projesi için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar heyeti yerinde incelemelerde bulundu. Besni’mize uzun yıllar hizmet edebilecek, hayvanların bakıldığı, rehabilite edildiği, korunduğu ve serbest bırakıldığı güzel bir proje hazırlamıştık. Buraya tesis anlamında kapalı alanların büyüklüğü anlamında yeterli bir tesis diyebiliriz. Amacımız, sokaktaki hayvanların korunması, tedavisi ve onların sokaklardan alınarak böyle bir yaşam alanında hizmet etmek” diye konuştu.



