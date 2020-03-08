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Hayvan hırsızları jandarmanın takibiyle yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 08.03.2020 18:19 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının failleri jandarmanın takibiyle Şanlıurfa’da yakalandı.

Hayvan hırsızları jandarmanın takibiyle yakalandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayının failleri jandarmanın takibiyle Şanlıurfa’da yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık olayı, 6 Mart 2020 tarihinde Beyören Mahallesi Deveağıl Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada bulunan T.T’ye ait içerisinde 70 adet büyükbaş hayvan bulunan ahırın duvarı balyoz ile yıkıldı. Şüpheliler ahırdan çıkardıkları 10 adet büyükbaş hayvanı 3 kilometre uzağa götürdükten sonra 7 hayvanı araca yükleyerek kaçtı. Sabah ahıra giden T.T. hayvanlarının çalındığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda hayvanların 63 ABM 517 plakalı bir kamyonet ile çalındığı belirlendi. Ekipler, aracın Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a gittiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda JASAT dedektifleri hayvanları Siverek ilçesinde ele geçirdi. Hayvanlar sahibi T.T’ye teslim edildi. Hayvan hırsızlığına karışan 63 ABM 517 plakalı araçta bulunan şüpheliler İ.Y. (32) ve M.Ş. (29) ile Ereğli ilçesinde ve yol güzergahında kendilerine gözcülük ve keşif yapan 25 ND 778 plakalı araç ve sürücüsü C.Ş. (51) de yakalanarak gözaltına aldı. Ereğli Zengen Jandarma Karakoluna getirilen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayvan hırsızları jandarmanın takibiyle yakalandı

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