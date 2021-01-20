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Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

20.01.2021 23:06 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde besi çiftliğinden inek çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.Olay, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde besi çiftliğinden inek çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Olay, Altındağ ilçesi Peçenek Mahallesi’nde meydana geldi. Besicilik yapan çiftçi M.A. bir adet ineğinin çalındığını ihbar etti. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine bölgede yapılan araştırmada, ineği M.A. ve B.Y. adlı şahısların çaldıkları ve satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaştı. Sürdürülen takip sonucu M.A. ve B.Y jandarma ekiplerince yakalandı. Arazide yapılan aramada ise Altınköy bölgesindeki arazide inek bulunarak sahibi M.A.’ya Jandarma ekiplerince teslim edildi. Ayrıca yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

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