YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Hayvan kasabası düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Hayvan kasabası düzenli olarak dezenfekte ediliyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Kasabası dezenfekte ediliyor.İçişleri Bakanlığı’nın, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakan Nevşehir Belediyesi ekipleri, Hayvan Kasabası içerisinde de tedbirlerini arttırdı.Bu kapsamda, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri ile Nevşehir’e kazandırılan ve Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri olan ‘Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası’ içerisinde de temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince her bir noktası titizlikle temizlenen Hayvan Kasabası, periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.Ekipler ayrıca, şehrin farklı noktalarındaki parklara sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme ünitelerini de sık sık temizleyerek dezenfekte işleminden geçiriyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Kasabası dezenfekte ediliyor.
İçişleri Bakanlığı’nın, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakan Nevşehir Belediyesi ekipleri, Hayvan Kasabası içerisinde de tedbirlerini arttırdı.
Bu kapsamda, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın girişimleri ile Nevşehir’e kazandırılan ve Türkiye’nin en modern hayvan barınaklarından biri olan ‘Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası’ içerisinde de temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince her bir noktası titizlikle temizlenen Hayvan Kasabası, periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.
Ekipler ayrıca, şehrin farklı noktalarındaki parklara sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme ünitelerini de sık sık temizleyerek dezenfekte işleminden geçiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adrese teslim balık

Adrese teslim balık

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Kocaeli’deki cinayetin zanlılarından 1’i tutuklandı

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi, hastalarını yalnız bırakmıyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

İzmit’te sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kapısına gidiyor

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

Elazığ’ın Ağın ilçesinde Korona virüs önlemleri

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

(GÜNCELLEME) Cezayir'den getirilen 450 kişi Aydın'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Nevşehir Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:11
Öğle
12:49
İkindi
16:25
Akşam
19:16
Yatsı
20:35

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.