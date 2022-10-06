YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Hayvan otlatma tartışmasında baba ve oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

Hayvan otlatma tartışmasında baba ve oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

06.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan otlatma tartışmasında baba ve oğlunu öldüren sanıklar hakim karşısında

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, hayvan otlatma kavgası yüzünden Harun Karakuş ile 18 yaşındaki oğlu Berat Karakuş'u öldürdüğü iddia edilen sanık kardeşlerin yargılanmasına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Koç ve Yaman Koç, maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanıklara söz verdi.

Olay tarihinde hayvanları meraya götürdüğünü söyleyen Ahmet Koç, burada maktul Harun Karakuş'un Afgan uyruklu çobanı ile karşılaştığını belirtti.

Bu kişiden, hayvanları araziden uzaklaştırmasını istediğini, aksi takdirde kendisini çalışma izni olmadığı için şikayet edeceğini söylediğini aktaran Koç, ilerleyen saatlerde eve döndüğünde Harun Karakuş ve oğlu Berat'ın, ağabeyi Yaman Koç ile tartıştıklarını gördüğünü ifade etti.

Bu esnada kendisini fark eden Harun Karakuş'un, "Benim çobanıma neden öyle söyledin?" diyerek hakaret içeren ifadeler kullandığını iddia eden Koç, "Ben alttan almaya çalıştım ama ısrarla küfür ederek üstüme yürümeye devam ettiler. Maktul elini beline atınca ben de panikle bu olayı gerçekleştirdim." savunmasını yaptı.

Cinayetlerin farklı çapta iki tabancayla işlendiğinin hatırlatılması üzerine sanık Ahmet Koç, bu bilgiyi doğrulayarak silahları kendisinin kullandığını ifade etti.

Sanık Yaman Koç da kavgaya dahil olmadığını, silah patlayınca şoka girdiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık savunmalarına karşı beyanda bulunan müşteki avukatı ise cinayetlerin tasarlanarak işlendiğini ifade ederek, "Sanık aynı anda 2 silahı da kullandığını iddia ediyor. Bir kişinin aynı andan 2 kişiyi, 2 silahla vurması ancak kovboy filmlerinde olur. Doğal hayatın akışana uygun olmayan bu durum, sanıkların cinayetleri birlikte işlediklerini gösteriyor. Bu yüzden sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

Beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma taleplerini kabul ederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianameye göre 20 Mayıs'ta, Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Koç, olay tarihinde merada karşılaştığı Harun Karakuş'un Afgan uyruklu çobanına hayvanları otlattığı için kızdı.

Bunun üzerine Harun Karakuş ve oğlu Berat Karakuş, Ahmet Koç'un ağabeyi Yaman Koç ile tartışmaya başladı.

Ahmet Koç'un da sonradan dahil olduğu tartışmada, baba ve oğlu Karakuş tabancayla öldürüldü.

İddianamede, Ahmet Koç ve Yaman Koç kardeşlerin, kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla bir araya geldiBakan Kasapoğlu, serebral palsili çocuklarla bir araya geldi
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıArdahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Sivasspor-Ballkani maçına doğruSivasspor-Ballkani maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sanık Elmadağ mera

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:20
Sabah
06:42
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:31
Yatsı
19:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.