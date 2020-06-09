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Hayvan pazarı yeniden açılıyor

YOZGAT HABERLERİ  | 09.06.2020 19:34 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının 11 Haziran 2020 Perşembe günü açılacağı, hayvan pazarında gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığı belirtildi.Sorgun Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Hayvan Pazarı’nın normalleşme süreci kapsamında açılacağını bildiren Belediye Başkanı Erkut Ekinci konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ekiplerimiz tarafından pazarda son kontroller yapıldı.

Hayvan pazarı yeniden açılıyor

Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan hayvan pazarının 11 Haziran 2020 Perşembe günü açılacağı, hayvan pazarında gerekli dezenfekte ve hijyen çalışmalarının yapıldığı belirtildi.Sorgun Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Hayvan Pazarı’nın normalleşme süreci kapsamında açılacağını bildiren Belediye Başkanı Erkut Ekinci konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ekiplerimiz tarafından pazarda son kontroller yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmaları ve gerekli hijyen kuralları sağlandı. Yapılan kontrollerde canlı hayvan pazarının tekrar vatandaşların hizmetine açılmasına karar verildi. Hayvan Pazar yerimiz Perşembe günleri hizmet vermeye devam edecek. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.
“GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI”
Belediye ekipleri tarafından canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışmalarının tamamladığı ve yeni normalleşme sürecinde belediye olarak hayvan pazar yerinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Bütün hayvan yetiştiricileri, besiciler ve vatandaşların canlı hayvan pazarında maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket etmeleri gerekliliğine değinildi.

Hayvan pazarı yeniden açılıyor

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