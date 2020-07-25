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Hayvan pazarının yolu tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 25.07.2020 13:44 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarı yolunda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.Geçtiğimiz hafta canlı hayvan pazarı yolunda çalışmalara başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, geceli gündüzlü yürütülen bir çalışmayla Kurban Bayramı öncesinde yolu tamamlayarak ulaşıma açtı.

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarı yolunda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Geçtiğimiz hafta canlı hayvan pazarı yolunda çalışmalara başlayan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, geceli gündüzlü yürütülen bir çalışmayla Kurban Bayramı öncesinde yolu tamamlayarak ulaşıma açtı. Belediyenin kendi iş gücü ile yapılan çalışma kapsamında canlı hayvan pazarı güzergâhındaki yolda söküm, dolgu, stabilize ve asfalt çalışması yapılırken, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ise çizgi çalışması yaptı. Bir hafta gibi kısa bir sürede bin 200 metrelik pazar yolunu 18 metre genişliğe kavuşturan çalışmalar sonucu, pazar yolu daha güvenli ve konforlu bir hale getirilirken, yapılan çalışma özellikle kurbanlıklarını almaya gelen vatandaş ve kurbanlık satışı yapan tüccarı memnun etti.
Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle kent ticaretini etkileyen alanlara yönelik başlatılan yol çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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