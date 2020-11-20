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Hayvan Pazarları hafta sonu açık olacak

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 16:34 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, ilçedeki hayvan pazarlarının sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak açık tutulacağını açıkladı.Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muharrem Arslan, hayvan pazarlarında alışverişlerin, saat 10.00’dan sonra başlayacağını duyurdu.

Hayvan Pazarları hafta sonu açık olacak

Efeler Belediyesi, ilçedeki hayvan pazarlarının sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak açık tutulacağını açıkladı.
Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muharrem Arslan, hayvan pazarlarında alışverişlerin, saat 10.00’dan sonra başlayacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte hafta sonu Efeler’de kurulan hayvan pazarlarının durumu da merak konusu oldu.
Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Muharrem Arslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamayla akıllardaki soru işaretine son verdi. Arslan, “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvan pazarlarımızın açılıp açılmayacağı yönünde çok sayıda soru alıyoruz. Cumartesi günü Çeştepe’de açılan küçükbaş hayvan pazarı da pazar günü Dalama’da kurulan hayvan pazarımız da açık olacak. Her iki pazarımızda da değişen tek şey sadece açılış saatleri olacak. Normal şartlarda bu pazarlar sabah erkenden alışverişe açılıyordu, şimdi sokağa çıkma kısıtlamasına uygun olarak saat 10.00 itibariyle açılacaklar. Gereken tüm hijyen tedbirleri aldık. Veteriner hekimlerimiz ve görevli personelimiz çalışmalarını her zamanki gibi sürdürecekler. Esnafımızı saat 10.00’dan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak bekliyoruz” dedi.

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