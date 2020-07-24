Hayvan pazarlarına sıkı denetim

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alım satım yerlerinde bulunan tartı aletlerinin denetimini artırdı.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Grup Merkez Ölçü Ayar Memurları tarafından gerçekleştirilen denetimde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tartılmasına uygun platforma yerleştirilmiş kafesli hayvan baskülleri büyük bir titizlikle inceleniyor.

Hayvan pazarında vatandaşların kurbanlıklarını alırken mağdur olmamaları için denetimleri sıklaştırdıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş, "İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerimizde kurulan canlı hayvan pazarlarında bayram öncesi denetimlerimizi sıklaştırdık. Grup Merkez Ölçü Ayar ekiplerimiz özellikle kafesli hayvan basküllerinin denetimini büyük bir titizlikle yapıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için büyük hassasiyet gösteriyoruz. Aldığımız tedbirler sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarının canlı ağırlıklarını bilerek alma imkanına sahip oluyor. Şu ana kadar da her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi.



