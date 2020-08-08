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Hayvan sever başkan yaralı köpeği tedavi ettirdi

KARS HABERLERİ  | 08.08.2020 11:37 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede gördüğü yaralı köpeği sahibinden alarak tedavi ettirdi.Sokak köpekleri için ilçede adeta belediye ekiplerini seferber eden Başkan Erçetin Altay, bu kez belediye çalışmalarını incelediği esnada bir vatandaşın evinin önünde yaralı köpeği gördü.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, ilçede gördüğü yaralı köpeği sahibinden alarak tedavi ettirdi.
Sokak köpekleri için ilçede adeta belediye ekiplerini seferber eden Başkan Erçetin Altay, bu kez belediye çalışmalarını incelediği esnada bir vatandaşın evinin önünde yaralı köpeği gördü. Köpeğin sahibiyle konuşan Altay, belediye ait araçla köpeği aldırarak tedavisi yapılmak üzere Kars’a gönderdi.
Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen yaralı köpeğin tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan ve bacağından yaralı olan köpek, bir süre burada dinlendirildikten sonra Arpaçay’da bulunan sahibine teslim edildi.
Başkan Erçetin Altay, ilçe genelinde sokak hayvanları için her türlü önlemleri aldıklarını, sokak hayvanlarının düzenli bir şekilde yiyecek ve bakımlarının yapıldığını belirtti.

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