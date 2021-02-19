YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Hayvan tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor

Hayvan tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor

19.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hayvan tespit ve aşılama çalışmaları devam ediyor

Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmaları artarak devam ediyor.Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi kırsalında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde İl Müdürlüğü ekipleri hayvan tespit ve aşılama çalışmalarını denetleyerek inceleme yaptı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizin hayvan sayısını net bir şekilde ortaya çıkarmak, kayıtsız ve aşısız hayvan bırakmamak için çalışıyoruz.

Bahar aylarının yaklaşması ile birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmaları artarak devam ediyor.
Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi kırsalında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde İl Müdürlüğü ekipleri hayvan tespit ve aşılama çalışmalarını denetleyerek inceleme yaptı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizin hayvan sayısını net bir şekilde ortaya çıkarmak, kayıtsız ve aşısız hayvan bırakmamak için çalışıyoruz. Tabi bu çalışmalar aynı zamanda buzağı desteği ve kesimde yetiştiricilere verilen desteklerin de önünü açmaktadır. Her fırsatta üretici ve muhtarlarımızı dinleyerek sorun ve talepleri çözüme kavuşturarak cevap vermekteyiz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeliDoğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

Iğdır Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:45
Öğle
12:23
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:09
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Iğdır’da kar yağışı 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’da kar yağışı 14 köy yolunu ulaşıma kapattı

Iğdır’da süt ve süt ürünleri tesisi denetlendi

Iğdır’da süt ve süt ürünleri tesisi denetlendi

Iğdır’da yağmur etkili oldu

Iğdır’da yağmur etkili oldu

Ağır yaralanan Çakal tedavi altına alındı

Ağır yaralanan Çakal tedavi altına alındı

Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

Iğdır’da cadde ortasında bıçaklı kavga

ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret

ASİMDER’den müdür Usta’ya ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.