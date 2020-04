Hayvan yetiştiricilerine destek sürüyor

Şahinbey Belediyesi, 243 hayvan yetiştiricisine vermiş olduğu 2 bin 751 küçük ve büyükbaş hayvanın veteriner kontrollerini yaptırıyor.

Şahinbey Belediyesi, imkanı olmayan 243 aileye hibe ile vermiş olduğu küçük ve büyükbaş hayvanların sağlık kontrolünü Tarım İl Müdürlüğü hekimi Güney Cesur yapıyor. Tek tek tüm köylere giden veteriner hekim, hayvanların sağlık kontrolünü yapıp hayvan yetiştiricilerine hayvanların bakımları ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor.

Yavrular doğmaya başladı

Şahinbey Belediyesinin dağıtımını gerçekleştirdiği 184 büyükbaş, 2 bin 567 küçükbaş hayvanın yavruları da olmaya başladı. İnekler buzağı koyunlar ise kuzu vererek hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürüyor. Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler veren Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu bu destekle üretime de önemli katkılar sağlamış oluyor.

"Tahmazoğlu’nun her zaman yanındayız"

Şahinbey İlçe Tarım Müdürlüğünde görev yapan Veteriner Hekim Güray Cesur, hayvanların son derece sağlıklı olduğunu belirterek “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu hayvanlar ve yemler için minnettarız. Hayvanların seçim aşamasından, nakliyesinden ve vatandaşların evlerine getirilişine kadarki tüm aşamalarda görev almaktan son derece mutluyuz. İnsanlarımıza destek olabiliyorsak bizler için büyük mutluluk. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve tüm ekibine teşekkür ederim. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her zaman kendisinin ve çiftçilerin yanındayız” dedi.

"Tahmazoğlu amcama teşekkür ediyorum"

Eda Eroğan, Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine verilen ineğin yavruladığını belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun bize vermiş olduğu iki tane inekten şimdide bir tane buzağımız oldu. Buzağı ile her gün ilgilenip süt veriyorum. Onun olması bana mutluluk veriyor. Bizlere bu desteği verdiği için Tahmazoğlu amcama teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"Hem hayvan hem de yem verdi"

Hayvanların kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden Ülkü Ünlü ise, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizlere iki tane büyük baş ve bir ton da yem verdi. Allah kendisinden razı olsun. Bu hayvanların yavruları olacak. İki olan inek sayımız daha da çoğalacak, bizlerin de yüzü gülecek. Vermiş olduğu destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

"Veteriner hayvanlarımızın bakımını yaptı"

Kendisine hibe edilen iki tane ineğin mutluluğunu yaşayan İsmet Uzsuz, “Şahinbey Belediyemiz bizlere iki tane inek hibe etti. Bu hayvanları bize verirken ayrıca bir ton da ücretsiz yem verdi. Veteriner hekim gelerek hayvanlarımızın genel sağlık kontrollerini yaptı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmalarından memnunuz, vermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Allah başımızdan eksik etmesin"

Şahinbey Belediyesinin kendisine her zaman destek olduğunu ifade eden Döne Geçit de, "Şahinbey Belediyemiz bizlere iki tane inek ve bir ton yem verdi. Şahinbey Belediyesi bana sürekli yardım yapıyor ve destek oluyordu. Vermiş olduğu bu hayvan desteği ile de bizlerin yüzünü güldürdü" diye konuştu.