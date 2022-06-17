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Hayvanat bahçesi görevlileri "Şanslı"nın konforu için doğal ortamını inceliyor

17.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de koruma altına alınan "Şanslı" isimli Kafkas vaşağının bakıcıları, vaşağa doğasına uygun yaşam sunmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi - Bakıcı Hakan İnce: - "Vaşağımıza daha refah ve rahat ortam sağlamak adına projeye dahil olduk. Doğadaki vaşakları gözlemleyerek hayvanat bahçesindeki vaşağa daha rahat ortam hazırlamak için görev aldık"

CÜNEYT ÇELİK - Eskişehir'deki hayvanat bahçesinde koruma altında tutulan "Şanslı" isimli Kafkas vaşağına bakan görevliler, hayvana daha konforlu yaşam sunmak amacıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim alıyor.

Ankara'daki ormanlık alanda 2 yıl önce yaralı halde bulunan 26 aylık Kafkas vaşağı "Şanslı", Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alındı.

Buradaki muayenede sağ arka bacağında kırık tespit edilen yavru vaşak, tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Tedavi ve bakımlarının 4,5 ay sürmesi nedeniyle doğaya dönmesinin risk oluşturacağı değerlendirilen vaşağın, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin önerisiyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderilebileceği belirtildi.

Bunun üzerine hayvanat bahçesi görevlileri vaşağın ihtiyaçlarının karşılanması için doğasına uygun barınak tasarladı. Bakanlık görevlileri de barınağı inceledikten sonra Eskişehir'e transferi onaylanan Şanslı, hayvanat bahçesine gönderildi.

- Şanslı'nın doğal yaşamını inceleyip bilgi alıyorlar

Şanslı'ya bakan veteriner hekimler, teknik personel ve bakıcılar, hayvanın doğal ortamını aratmamak ve ona en iyi şekilde bakabilmek için Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı, vaşaklar için doğal yaşam alanı olan ilçede, KuzeyDoğa Derneği görevlilerinden eğitim alan bakıcılar, yaban hayvanlarını izleme, izini sürme, yakalama ve kapan kurma konularında da bilgi sahibi oluyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Avrupa Birliğine (AB) entegre olan hayvanat bahçeleriyle doğada yerinde koruma programları kapsamında eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Çoban, Eskişehir'deki görevlilerin uzmanlaşmak için ilçeye geldiğini belirterek, "Vaşak yakalamak için kafesler kuruyoruz. Eskişehir'den bugüne kadar 20'den fazla personel gelip eğitimlere katıldı. Bu çalışmalar devam ettikçe Türkiye'de uzman personel sayısı da artacak." diye konuştu.

- "Doğa koruma projelerini devam ettirmek istiyoruz"

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim Mehmet Uğur Altuncu da hayvanlara bakımda Avrupa standartlarını yerine getirebilmek için hem Sarıkamış'ta hem de hayvanat bahçesinde yerinde doğa koruma projeleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Altuncu, eğitimlerin verimli olduğunu ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayarak, "Kafkas vaşağının yaşam şeklini, nasıl yakalanabildiğini ve doğada nasıl yaşadıklarını daha ayrıntılı şekilde öğrenip hem Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde hem de bu işte uzmanlaşarak gerektiğinde kendi bölgelerimizdeki başka hayvanlarda uygulayıp doğa koruma projelerini devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Eğitimlerinde vaşaklar hakkında detaylı bilgiler elde ettiklerini anlatan Altuncu, "Vaşağın yakalanmasının yanı sıra nasıl gezdiğini, hangi bölgelere gittiğini, yaşama ve üreme alanlarını öğreniyoruz. Aldığımız veriler çok güzel sonuçlar doğuruyor." ifadesini kullandı.

Hayvanat bahçesindeki vaşak bakıcısı ve veteriner sağlık teknikeri Hakan İnce de "Vaşağımıza daha refah ve rahat ortam sağlamak adına projeye dahil olduk. Doğadaki vaşaklarını gözlemleyerek hayvanat bahçesindeki vaşağa daha rahat ortam hazırlamak için görev aldık." diye konuştu.

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