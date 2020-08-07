YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Hayvanat bahçesi proje çalışmaları sürüyor

Hayvanat bahçesi proje çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan Hayvanat Bahçesi Projesi, Halil-ur Rahman Kent Ormanında 100 dönümlük alan üzerine kurulacak.İçerisinde sosyal donatının olacağı hayvanat bahçesi, doğasına uygun bir şekilde, şehrimizde bulunan önemli hayvanlar başta olmak üzere yırtıcılar, kara hayvanları, sürüngenler, böcek evi, kuş evi, kelebekler evi, su hayvanları vb.

Hayvanat bahçesi proje çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan Hayvanat Bahçesi Projesi, Halil-ur Rahman Kent Ormanında 100 dönümlük alan üzerine kurulacak.
İçerisinde sosyal donatının olacağı hayvanat bahçesi, doğasına uygun bir şekilde, şehrimizde bulunan önemli hayvanlar başta olmak üzere yırtıcılar, kara hayvanları, sürüngenler, böcek evi, kuş evi, kelebekler evi, su hayvanları vb. hayvanlar Şanlıurfalıların ilgi ve meraklarına sunulacak. Çocukların heyecanla gezerek ve yaşayarak görecekleri hayvanat bahçesi yapım çalışmaları öncesi alanda incelemelerde bulunan Beyazgül, Projenin detayları hakkında teknik personel ve üst yönetimle istişarede bulundu.
Şanlıurfa’nın geleceğini şekillendirdiklerini belirten Beyazgül, “Halil-ür Rahman Kent ormanımız daha önceden ağaçlandırılmış ama bu ormanımız içerisinde halkımızın bir beklentisi var oda, hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi çalışmaları için proje startını verdik. İnşallah yakın bir zamanda tamamlanacak. Öte yandan burada ikinci bir çalışmamız da var. O da kır bahçesi şeklinde düğünlerimizin, etkinliklerimizin yapılacağı bir alan yapmak. Burası Şanlıurfa’ya çok hakim bir alan ve bu alanı çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Gün batışının izlendiği çok güzel bir mekan ve Urfa’yı seyrettiğimiz bir alan olacak. Düğünlerimizi de burada yapabileceğiz Urfa’mız için her iki projede hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesi proje çalışmaları sürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:28
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:34
Yatsı
20:59

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Acemoğlu Eczanesi
Haliliye
Bozanoğlu Eczanesi
Haliliye
Servet Eczanesi
Haliliye
Akay Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Bozova Eczanesi
Bozova
Çaça Eczanesi
Ceylanpinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Erin’den Kurban Bayramı mesajı

Vali Erin’den Kurban Bayramı mesajı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.