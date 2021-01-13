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Hayvancılığa 5 milyon 403 bin TL destek verildi

13.01.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Hayvancılığa 5 milyon 403 bin TL destek verildi

Kilis’te, 2020 yılında hayvancılık desteklemesinde çiftçilere 5 milyon 403 bin 468 TL destekleme yapıldığı bildirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Kilis’te, Anaç Koyun-Keçi desteklemesi 1 milyon 741 bin 550 TL, arıcılık desteklemesi 51 bin 375 TL, buzağı desteklemesi 1 milyon 129 bin 350TL, halk elinde ıslah projesi kilis keçisi 933 bin 530 TL, halk elinde ıslah projesi ivesi 483 bin 330TL, gen kaynakları desteklemesi 11 bin 520 TL, kırmızı et desteklemesi 61 bin 670 TL, sürü yöneticisi desteklemesi 45 bin TL, süt desteklemesi 943 bin 868 TL, besi yem desteklemesi 2 bin 275 TL olmak üzere çiftçilere 5 milyon 403 bin 468 TL destekleme yapıldı.

Kilis’te, 2020 yılında hayvancılık desteklemesinde çiftçilere 5 milyon 403 bin 468 TL destekleme yapıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Kilis’te, Anaç Koyun-Keçi desteklemesi 1 milyon 741 bin 550 TL, arıcılık desteklemesi 51 bin 375 TL, buzağı desteklemesi 1 milyon 129 bin 350TL, halk elinde ıslah projesi kilis keçisi 933 bin 530 TL, halk elinde ıslah projesi ivesi 483 bin 330TL, gen kaynakları desteklemesi 11 bin 520 TL, kırmızı et desteklemesi 61 bin 670 TL, sürü yöneticisi desteklemesi 45 bin TL, süt desteklemesi 943 bin 868 TL, besi yem desteklemesi 2 bin 275 TL olmak üzere çiftçilere 5 milyon 403 bin 468 TL destekleme yapıldı.

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