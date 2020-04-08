Hayvancılık merkezi Van’da korona virüs sıkıntısı

Türkiye’de 2.7 milyon küçükbaş ve 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeliyle önemli bir konumda bulunan Van, dünyada hızla can almaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından korona virüsü salgını nedeniyle ortak bir açıklama yayınlandı. Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanı hayattan koparan korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörün üretim faaliyetlerine ara verdiği belirtilen açıklamada, “Genel ekonomi yönetimi büyük badirelerle karşı karşıya kalmış; inşaat, tarım, hayvancılık, ihracat, turizm ve tüm iktisadi faaliyet alanları büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bilindiği üzere kentimiz 2.7 milyon küçükbaş, 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeli ile ülke ekonomisi açısından önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bu üretim faaliyetleri doğrultusunda kentimiz nüfusunun yüzde 35-40’ı bahse konu sektör faaliyetleri doğrultusunda geçimini sağlamaktadır” denildi.

Açıklamada, bu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:

“Üreticinin kredi borçlarını ödeme süresi faizsiz bir yıl ertelenmelidir. Anapara ödemelerinin vadesi uzatılmalı ve en az 5 yıla yayılmalıdır. Yeni kredi çekmede kolaylıklar sağlanmalı, esnaf ve KOBİ’lere olduğu gibi devlet garantili kredi (KGF) besicilere de kullandırılmalıdır. Gereksiz bürokrasi önlenmeli, teminat konusunda zorluk çıkarılmamalı, krediye erişim kolaylaştırılmalıdır. Arpa ve saman sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler alınmalıdır. Hayvan pazarları kapanmaya başlamış, fiyatlar artmıştır. Fiyatı arttıran aracılardır. Pazar kapalı olduğu için üreticiden bunları ucuza toplayıp normalden fazla fiyata satmaktadırlar. Krizi fırsat olarak kullanan bu aracılarla ilgili tedbir alınmalıdır. Küpe ve aşılama işlemleri bu nedenlerle aksamakta üretici kayıtsız ve aşısız hayvan almakta tereddüt yaşamaktadır. Bazı mezbahaların kaygı ile kapandığı gözlenmektedir. Mezbahaların açık olması sağlanmalı, mezbahaya sevklerde kolaylık tanınmalı ve mezbaha veteriner hekimleri kesim iş ve işlemlerini kolaylaştırmalıdır. Bahar döneminden kaynaklı yaylacılığın aktif hale gelmesiyle hayvancılık potansiyelin artacağı, besi hayvanlarının satılıp yeni ham hayvanların alınacağı ve dolayısıyla yeni bir ticari döngünün başlayacağı dikkate alınmalı ve girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak alternatif çözümler üretilmelidir.”

