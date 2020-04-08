YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Hayvancılık merkezi Van’da korona virüs sıkıntısı

Hayvancılık merkezi Van’da korona virüs sıkıntısı

VAN HABERLERİ  | 08.04.2020 23:07 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2.7 milyon küçükbaş ve 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeliyle önemli bir konumda bulunan Van, dünyada hızla can almaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından korona virüsü salgını nedeniyle ortak bir açıklama yayınlandı.

Türkiye’de 2.7 milyon küçükbaş ve 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeliyle önemli bir konumda bulunan Van, dünyada hızla can almaya devam eden korona virüsü salgını nedeniyle zor günler yaşıyor.
Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van İl ve İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından korona virüsü salgını nedeniyle ortak bir açıklama yayınlandı. Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanı hayattan koparan korona virüs salgını nedeniyle birçok sektörün üretim faaliyetlerine ara verdiği belirtilen açıklamada, “Genel ekonomi yönetimi büyük badirelerle karşı karşıya kalmış; inşaat, tarım, hayvancılık, ihracat, turizm ve tüm iktisadi faaliyet alanları büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bilindiği üzere kentimiz 2.7 milyon küçükbaş, 200 bini aşkın büyükbaş hayvan potansiyeli ile ülke ekonomisi açısından önemli bir katma değer sağlamaktadır. Bu üretim faaliyetleri doğrultusunda kentimiz nüfusunun yüzde 35-40’ı bahse konu sektör faaliyetleri doğrultusunda geçimini sağlamaktadır” denildi.
Açıklamada, bu sürecin en az hasarla atlatılmasına yönelik alınması gereken önlemler ise şöyle sıralandı:
“Üreticinin kredi borçlarını ödeme süresi faizsiz bir yıl ertelenmelidir. Anapara ödemelerinin vadesi uzatılmalı ve en az 5 yıla yayılmalıdır. Yeni kredi çekmede kolaylıklar sağlanmalı, esnaf ve KOBİ’lere olduğu gibi devlet garantili kredi (KGF) besicilere de kullandırılmalıdır. Gereksiz bürokrasi önlenmeli, teminat konusunda zorluk çıkarılmamalı, krediye erişim kolaylaştırılmalıdır. Arpa ve saman sıkıntısı yaşanmaması için tedbirler alınmalıdır. Hayvan pazarları kapanmaya başlamış, fiyatlar artmıştır. Fiyatı arttıran aracılardır. Pazar kapalı olduğu için üreticiden bunları ucuza toplayıp normalden fazla fiyata satmaktadırlar. Krizi fırsat olarak kullanan bu aracılarla ilgili tedbir alınmalıdır. Küpe ve aşılama işlemleri bu nedenlerle aksamakta üretici kayıtsız ve aşısız hayvan almakta tereddüt yaşamaktadır. Bazı mezbahaların kaygı ile kapandığı gözlenmektedir. Mezbahaların açık olması sağlanmalı, mezbahaya sevklerde kolaylık tanınmalı ve mezbaha veteriner hekimleri kesim iş ve işlemlerini kolaylaştırmalıdır. Bahar döneminden kaynaklı yaylacılığın aktif hale gelmesiyle hayvancılık potansiyelin artacağı, besi hayvanlarının satılıp yeni ham hayvanların alınacağı ve dolayısıyla yeni bir ticari döngünün başlayacağı dikkate alınmalı ve girdi maliyetlerindeki artışlar göz önünde bulundurularak alternatif çözümler üretilmelidir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki... Koronavirüse karşı öyle bir önlem aldı ki...
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Emet pazarında olağanüstü önlemler alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Van Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:32
Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yeni Van Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Van’da sağlık çalışanları için yurt tahsis edildi

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Yüksekova’da ’evde kalın’ çağrısı

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

Kaymakam Sayar, öğrencinin asker kıyafeti hayalini gerçekleştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.