Hayvandan insana bulaşan virüs kaynaklı ölümler

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bahadır Ceylan, başta Çin ve Afrika olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşayan egzotik hayvanlarla temasın arttığı, bu hayvanların canlı hayvan pazarlarında satıldığı ve besin olarak tüketildiğinin görüldüğünü belirterek, "Hayvanlarla temasın artması bu hastalıkların sıklığının artmasında bir etkendir. Doğa insan saldırısına virüslerle karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ceylan, son dönemde hayvandan insana bulaşan virüs kaynaklı ölümlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ceylan, "SARS salgınının Misk kedileri veya yarasa ile temasla başladığı, MERS'in develerin vücut çıkartıları ile temasla ve çiğ deve sütü içilmesi ile bulaştığı, koronavirüsün Çin'de canlı hayvan pazarındaki hayvanlardan ilk olarak bulaştığı ispat edildi. Aynı zamanda Ebola virüsünün yaralardan ve ölü veya hasta hayvanların yenmesi veya elle teması ile bulaştığı kanıtlandı. Günümüzde başta Çin ve Afrika olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşayan egzotik hayvanlarla temasın arttığı ve bu hayvanların canlı hayvan pazarlarında satıldığı ve besin olarak tüketildiği görülüyor. Hayvanlarla temasın artması bu hastalıkların sıklığının artmasında bir etkendir. Doğa insan saldırısına virüslerle karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.