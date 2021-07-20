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Hayvanlar tarafından büyütülen Rochom Pngieg’in ders niteliğinde hayatı herkesi şaşırttı

20.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanoğlunun yaşadığı ortama çabul bir şekilde adapte olabildiği bilinen bir gerçektir. İnsanların doğada yalnız başlarına yaşayıp yaşamadıkları araştırmalara konu olmuştur. Adapte olma yeteneği ve uyum sağlama becerisi yüksek olan insan her ortamda bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Sizler yaşamının büyük bir bölümünü ormanda yaşayarak geçiren Rochom Pngieg’in hikayesini araştırdık.

Hayvanlar tarafından büyütülen Rochom Pngieg’in ders niteliğinde hayatı herkesi şaşırttı

Tarzan’ın hikayesini mutlaka duymuşsunuzdur. Bu hikayenin bir şehir efsanesi olduğunu düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Çünkü Tarzan gibi vahşi doğada hayvanlar tarafından büyütülen gerçek insan hikayeleri mevcuttur. Filmlere, dizilere ve kitaplara konu olan bu yaşam öyküleri pek çok kişinin dikkatini çekiyor. İşte Rochom Pngieg de tam da doğanun göbeğinde yaşamayı başaran insanlardan biridir.

Rochom P’ngieng 1989’da henüz 8 yaşındayken Kamboçya’da ailesinin mandalarını otlatırken kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bu süre boyunca vahşi hayata uyum sağladı ve hayatta kalmayı başardı. 18 yıl sonra çıplak ve kirli halde, maymun gibi yürüyerek ortaya çıktı. İnsanlar arasında sadece 3 yıl yaşayabilen genç kız, sonunda geldiği ormana geri kaçtı. Ancak orada da yaşamını devam ettiremeyerek 2013 yılında vefat etti.

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