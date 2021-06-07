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Medeniyetten tamamen uzak yaşayan Yanomami kabilesinin ilginç cenaze alışkanlığı!

07.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde medeniyetten tamamen uzak bir şekilde hayatını sürdüren kabileler her daim ilgi çekici ve merak uyandırıcı olmuştur. Modern dünyadan ve teknolojiden bir haber olan bu kabileler kendi geleneklerine bağlı olarak ilkel hayatlarını devam ettiriyor. Balta girmemiş Amazon Ormanları’nda yaşayan Yanomami kabilesi ise ilginç cenaze geleneğiyle modern dünyadan ne kadar uzak olduklarını gözler önüne seriyor.

Medeniyetten tamamen uzak yaşayan Yanomami kabilesinin ilginç cenaze alışkanlığı!

Brezilya, 300’den fazla etnik gruptan oluşan yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapan inanılmaz bir kültürel hazinedir. Amazon Ormanları’nda yaşayan ve dış dünya ile bağlantısı neredeyse hiç olmayan Yanomamiler çağımızın en ilkel kabileleri arasında yer alıyor. Bu kabilede kadınlar genellikle bahçe işleriyle ilgilenirken erkekler avla ve evi geçindirmekle uğraşıyor. Hasat çok iyi olduğu zaman, büyük yemek partileri veriliyor ve geç saatlere kadar sürekli yemek yiyerek, şarkı söyleyip dans ediyorlar.

Kabileyi en ilginç kılan nokta ise cenaze inanışıdır. Kabile inanışına göre ise ölen bir kişinin hiçbir parçası yeryüzünde kalmamalı. Bu yüzden de ölen kişiyi yaktıktan sonra, tüm aile üyelerine küller dağıtılıyor ve herkesin külleri yenmesi bekleniyor. Ölülerini yakan Yanomami kabilesi, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Brezilya
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Modern insan iğrenç ilkel insan iğrenç ondanda iğrenç .
demekki o çorbanın sosu baharatı da ölü tozu
arkada ki çocuk telefonla oynuyor zannettim :)

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