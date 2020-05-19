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Hayvanlar yaylaya çıkınca barınaklar temizlenmeye başlandı

MUŞ HABERLERİ  | 19.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesinde hayvanların yaylaya çıkmasıyla ağıllarda da temizlik çalışması başlatıldı.Ağılların temizlenmesi ve ısınma amacıyla koyun dışkıları küreklerle temizlenerek güneşli alana bırakıldı.

Muş’un Varto ilçesinde hayvanların yaylaya çıkmasıyla ağıllarda da temizlik çalışması başlatıldı.
Ağılların temizlenmesi ve ısınma amacıyla koyun dışkıları küreklerle temizlenerek güneşli alana bırakıldı. İlçeye bağlı Oğlakçı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, kış mevsimiyle ahırlarda biriktirdikleri ve ayaklar altında iyice sıkışan koyun dışkılarını keserek, güneşe serdiklerini söylediler. Köyde imece usulü ile ağıllarda kestiği tezekleri dışarıda duvar biçiminde güneşe seren Ferhat Gülsever, kuruttukları tezekleri tandırda ve kışın da sobalarda kullandıklarını söyledi. Tezekleri ticari amaçla yaptıklarını da dile getiren Gülsever, "Sonbaharda bunların römorkunu 300 ila 400 TL arasında satıyoruz" dedi.
Acarkent köyünde ikamet ettiğini ve Oğlakçı köyünde hasta olan arkadaşına yardım amaçlı geldiğini söyleyen Hazır Yanardağ ise “Kış boyu içerde kalan küçükbaş hayvanların dışkısını bahar ayı ile birlikte kalıp halinde kesip dışarıda kurutmaya bırakıyoruz. Bu da ekmek parası, kışa kadar dışarıda kurutulur” ifadelerini kullandı.

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