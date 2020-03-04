Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ’2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı’ kapsamında 15 Mayıs’a kadar devam edecek olan ilkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanıyor. İl Tarım Müdürü Eyüp Adıgüzel, hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu ve uygulamayanların ise işletme başına 13 bin 394 TL idari para cezası verileceğini aktardı.

"Çok bulaşıcı viral bir hastalıktır"

Adıgüzel, hayvanlarda ve İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulandığını açıkladı. Adıgüzel, İlkbahar Şap ve LSD Aşılama Programları hakkında bilgi verdi. Şap Hastalığının ülkelerarası canlı hayvan ve hayvan ürün ticaretini olumsuz yönde etkilediğini hatırlatan İl Müdürü Adıgüzel, “Şap, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş

hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Sığır Nodüler Ekzantemi LSD aşısı ise; 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanacaktır” dedi.