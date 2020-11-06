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Hayvanları için ahır yapan adam, çatıdan düşüp yaralandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.11.2020 17:40 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bakmakla yükümlü olduğu hayvanlarına ahır yapmaya çalışan bir kişi, ahır inşaatındaki çatıdan düşerek yaralandı.

Arnavutköy’de bakmakla yükümlü olduğu hayvanlarına ahır yapmaya çalışan bir kişi, ahır inşaatındaki çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı adamın ilk yardımına komşuları koştu.
Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Zeki Kurt, hayvanlarını soğuktan korumak için evinin hemen karşısında bulunan boş alana ahır yapmak istedi. Ahır inşaatını tamamlayan ve son olarak çatıyı yapmak isteyen Kurt, çatıyı yaparken düştü. Yere düşen ve yaralanan adama ilk müdahaleyi mahallede bulunan komşuları yaptı.
112 ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

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