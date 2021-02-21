YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Hayvanları için dondurucu soğukta karlı dağlardan ot taşıyorlar

Hayvanları için dondurucu soğukta karlı dağlardan ot taşıyorlar

21.02.2021 12:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki besiciler, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü yüksek rakımlı dağ köylerinde her gün hayvanlarının ot ve su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor - Karslı besici Muhammet Baştimar: - "Hava şartı ne olursa olsun hayvanlara bakmamız lazım, onlar bizim geçim kaynağımız. İhmal edersek gerekli özeni göstermezsek istediğimiz verimi alamayız" - Ağrılı besici Rıdvan Aslan: - "Eşeklere bağladığımız kızaklarla ot ve saman taşıyoruz. Yarım metreyi bulan kar kalınlığı var"

KARS/AĞRI (AA) - İSMAİL KAPLAN/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki köylerde besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanlarını beslemek için büyük çaba sarf ediyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars ve Ağrı'da, sıcaklığın gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü dağ köylerinde yaşayan besiciler, yaz aylarında tarlalarda tırpanla biçerek kış için biriktirdikleri otları hayvanlarına ulaştırmak için sabahın ilk ışıklarıyla karla kaplı dağlara doğru yola çıkıyor.

Besiciler, köylerinde istifleyecek yeteri kadar geniş alan bulamadıkları için burada biriktirdikleri otları, at, eşek ve kızak yardımıyla veya sırtlarında taşıyıp köye getiriyor.

Hayvanlarının yem ve su ihtiyacını karşılamaya çalışan besiciler, kendi içme sularını da bölgedeki kaynaklardan temin ediyor. Vatandaşlar, yarım metreyi bulan karda atlarına yükledikleri bidonlarla evlerine su taşıyor.

- "Bazen tipiden önümüzü dahi göremiyoruz"

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşlıağıl köyünde besicilik yapan Muhammet Baştimar, AA muhabirine, evlerine su taşımak ve hayvanlarının su ihtiyacını gidermek için her gün kilometrelerce yürüdüklerini söyledi.

Köylerinin rakımının yüksek olduğunu ve fazla kar yağması nedeniyle hayvancılığın güçlükle yapıldığını ifade eden Baştimar, şöyle konuştu:

"Sabah 06.30 gibi kalkıyoruz, karları temizledikten sonra hayvanların yemini veriyoruz. Daha sonra köyün aşağısında akan bir çeşme var orada sulamaya götürüyoruz. Kış aylarında hayvanlara bakmak gerçekten çok zor, bazen çok soğuk oluyor bazen de tipiden önümüzü dahi göremiyoruz. Hava şartı ne olursa olsun hayvanlara bakmamız lazım, onlar bizim geçim kaynağımız. İhmal edersek gerekli özeni göstermezsek istediğimiz verimi alamayız."

Değirmenköprü köyünde besicilik yapan Bülent Koç ise kış aylarında suların donduğunu ve hayvanların su ihtiyacını gidermekte zorlandıklarını anlatarak, "Hayvanlara genelde ahırda bakıyoruz. Haftada bir gün ise hayvanları ahırdan çıkararak kar üstünde yürüyüş yaptırıyoruz. Kar yağmaya başladı, nisan ayına kadar hayvanlar ahırda kalıyor. Biz de süreçte onlara özenle bakıyoruz." diye konuştu.

- "Kızaklarla ot ve saman taşıyoruz"

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyünde besicilik yapan Rıdvan Aslan da geçim kaynakları olan hayvanların bakımını her şartta gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bölgede kışın çok çetin geçtiğine işaret eden Aslan, "Ağrı'da kışın hayvanları yemlemek zor oluyor. Eşeklere bağladığımız kızaklarla ot ve saman taşıyoruz. Yarım metreyi bulan kar kalınlığı var. Hayvanlar dışarıda yaklaşık 3 saat yemini yiyor, biz de onların başında bekliyoruz. Bu süreç her gün sabah ve akşam devam ediyor." dedi.

Aslan, geçim kaynakları olan hayvanlarına çocukları gibi şefkatle yaklaştıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

Kars Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:26
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.