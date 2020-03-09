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Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Hayvanlar İçin Bir Damla Sevgi, Bir Avuç Merhamet" başlıklı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmada 25 Eylül İlköğretim Okulu 1/E sınıfı öğrencisi Şimal Zehra Dilek ve Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu 8/A sınıfı öğrencisi Betül Esin birinci oldu.Dernek Başkanı Murat Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte Lapseki Kaymakamımız Tahir Şahin’e, Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Şafak Kılıçaslan’a, resim yarışmasına katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize, Federasyon Başkanımız Özcan Çetin’e ve yönetim kurulu üyelerimize, Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyelerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "Hayvanlar İçin Bir Damla Sevgi, Bir Avuç Merhamet" başlıklı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yarışmada 25 Eylül İlköğretim Okulu 1/E sınıfı öğrencisi Şimal Zehra Dilek ve Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Orta Okulu 8/A sınıfı öğrencisi Betül Esin birinci oldu.
Dernek Başkanı Murat Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte Lapseki Kaymakamımız Tahir Şahin’e, Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Şafak Kılıçaslan’a, resim yarışmasına katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçen öğretmenlerimize, Federasyon Başkanımız Özcan Çetin’e ve yönetim kurulu üyelerimize, Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği üyelerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

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