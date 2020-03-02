YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Hayvan gönüllüleri, Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde muayenehane, ameliyathane gibi teknik imkânların bulunduğu ve kent genelinde örnek gösterilen tesislerden biri olan merkez, hayvan dostlarının uğrak noktası konumuna geldi.

Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

Hayvan gönüllüleri, Körfez Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde muayenehane, ameliyathane gibi teknik imkânların bulunduğu ve kent genelinde örnek gösterilen tesislerden biri olan merkez, hayvan dostlarının uğrak noktası konumuna geldi. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren veterinerlik şefliğince, sahipli hayvanların yanı sıra vatandaşlar tarafından kliniğe getirilen hayvanların sağlık sorunları giderilerek, tedavileri yapılıyor. Sokak hayvanları için Yeniyalı Mahallesi’nde faaliyete geçen Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Veteriner Hekim Arzu Demirhan Ergeç tarafından karşılanan hayvan gönüllüleri, ilk olarak kliniği gezerek, incelemelerde bulunup bilgi aldılar.
Hayvan merkezi görevlileri ve hayvan dostları daha sonra ise yapılan çalışmalar ve yapılacak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Hayvanseverler, bakım merkezini ziyaret etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi' Saunada görülmemiş olay! 'Tek kelimeyle utanç vericiydi'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Kocaeli Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gebeş Eczanesi
Kandira
Emel Eczanesi
Gebze
Dilgül Eczanesi
Gebze
Gültaç Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

Evlere dadanan suç makinesi yakalandı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.