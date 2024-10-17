Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç hakkında ağızları açık bırakan iddia! "Evliyken görüştüğün..."

2022 yılında Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç aradığı aşkı oyuncu isimde bulundu. Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açtı ve el ele de görüntülendi.

Söylemezsem Olmaz programında yorumcu olan Didem Delen Koç hakkında çok iddialı ifadeler kullandı.

Yorumcu "Bakalım kaç hafta pardon kaç saat sürecek? Çünkü onun zaten görüştüğü birisi var uzun zamandır hatta bu görüştüğü kişiyle Demet Özdemir ile evliyken de görüşüyordu. Hatta adres vereyim Oğuzhan izlersen Bahçeşehir'de oturan kız arkadaşın var ya hani... Senin sürekli görüştüğün bir türlü vazgeçemediğin" diyerek ağızları açık bıraktı.

Delen iddiasını sürdürerek "Kopamadığın kız arkadaşın var ya kulede oturuyor. O kızdan bir şekilde vazgeçemiyor evliyken de görüşüyordu. Kopamıyor ama ünlü bir kadınla da ilişki yaşayıp ünsüz biriyle de olamaz. Hazal ile devam eden bir reklam sürecine girdi" dedi.

SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli’nin kuzeni Atakan Başavcı ile aşk yaşıyordu. Çiftin ayrılık nedeni de ortaya çıkmıştı. Hazal Subaşı'na ayrılık nedeni sorulunca 'Konuşarak ayrıldık arkadaşız. Genel şeyler, iş stresi, zamansızlık...' diyerek yanıt vermişti.