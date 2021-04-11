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Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı

11.04.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Hazar Ergüçlü sütyensiz bir halini paylaşınca hayranlarının dikkatini çekti.

Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı

'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti. Ergüçlü, pandemi nedeniyle uzun süredir uzak kaldığı annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü ile hasret giderip sete geri döndü.

Beyaz bir body ile poz veren Ergüçlü sütyen giymeyi tercih etmedi.

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"Bahar gelsin artık" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü'nın yoruma kapalı pozlarına ise beğeni yağdı.

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Doğal güzelliğine oldukça güvene Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da ilgi çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alev Alev dizisi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bi bitmediniz sutyensiz unluler lutfen boyle seyler yapmayin lutfen bakin nesiller size ornek aliyor allah rizasi icin yapmayin sonumuz cidden kotuye gidiyor

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