Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı

'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti. Ergüçlü, pandemi nedeniyle uzun süredir uzak kaldığı annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü ile hasret giderip sete geri döndü.

Beyaz bir body ile poz veren Ergüçlü sütyen giymeyi tercih etmedi.

"Bahar gelsin artık" notuyla fotoğraflarını paylaşan Ergüçlü'nın yoruma kapalı pozlarına ise beğeni yağdı.

Doğal güzelliğine oldukça güvene Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da ilgi çekiyor.



