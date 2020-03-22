Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü son dönemde reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Sık sık kendisinden büyük sevgilisi Onur Ünlü ile gündeme gelen Ergüçlü rol aldığı dizilerdeki başarısıyla da beğeni topluyor. Herkesin eve kapandığı salgın günlerinde bir paylaşım yapan Hazar Ergüçlü hayranlarından beğeni topladı.

Beyaz askılı bir body ile poz veren güzel oyuncunun sütyensiz hali hayranlarının gözünden kaçmadı. Ergüçlü fotoğraflarını ise yoruma kapadı. Ergüçlü'nün bu pozlarına beğeni yağdı.

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, Çağatay Ulusoy ve Taner Ölmez ile sevişme sahneleri magazin gündemine damga vurmuştu.

Güzel oyuncu yaptığı açıklamada "Her şeyden önce ben oyuncuyum. Rol neyi gerektiyorsa onu yapıyorum. O sahneler de zor geçmedi" demişti.

