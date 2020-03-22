MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla zaman zaman eleştirilen oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram hesabı üzerinden makyajsız fotoğraflarını paylaştı.

Hazar Ergüçlü'nün sütyensiz ve makyajsız pozları olay oldu

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü son dönemde reklam filmleriyle dikkat çekiyor. Sık sık kendisinden büyük sevgilisi Onur Ünlü ile gündeme gelen Ergüçlü rol aldığı dizilerdeki başarısıyla da beğeni topluyor. Herkesin eve kapandığı salgın günlerinde bir paylaşım yapan Hazar Ergüçlü hayranlarından beğeni topladı.

3

Beyaz askılı bir body ile poz veren güzel oyuncunun sütyensiz hali hayranlarının gözünden kaçmadı. Ergüçlü fotoğraflarını ise yoruma kapadı. Ergüçlü'nün bu pozlarına beğeni yağdı.

1

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, Çağatay Ulusoy ve Taner Ölmez ile sevişme sahneleri magazin gündemine damga vurmuştu.

2

Güzel oyuncu yaptığı açıklamada "Her şeyden önce ben oyuncuyum. Rol neyi gerektiyorsa onu yapıyorum. O sahneler de zor geçmedi" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!Koronavirüsle mücadele eden doktordan acı itiraf!
Usta isme acı veda! Oğlu paylaştıUsta isme acı veda! Oğlu paylaştı
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü, Hazar Ergüçlü instagram,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Nisan'a kadar durduruldu

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Bakan Koca açıkladı: Can kaybı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

Çarpıcı koronavirüs iddiasına Trump'tan cevap geldi

İşte koronavirüste dünya genelindeki son sayı

İşte koronavirüste dünya genelindeki son sayı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan duş öncesi bornozlu yatak pozu

Bornozlu yatak pozları...

Rihanna'dan 5 milyon dolarlık bağış

Koronavirüs için 5 milyon dolarlık bağış

Levent Ünsal son yolculuğuna uğurlandı

Usta isme acı veda! Oğlu paylaştı

Sıla: Size oturmaya geleceğim

'Akşam size oturmaya geleceğim'

Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Koronavirüs selamlaşma dansı yaptı

Demi Rose'un 'güvende kal' pozuna beğeni yağdı

Ünlü model yine durmadı! Olay 'güvende kal' pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.