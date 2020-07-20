YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Hazine arazisine kaçak kenevir eken şahsa gözaltı

Hazine arazisine kaçak kenevir eken şahsa gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 20.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Malatya’da hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltın aalındı.Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili Akçadağ ilçesinde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarda bir şahsın hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı.

Hazine arazisine kaçak kenevir eken şahsa gözaltı

Malatya’da hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltın aalındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili Akçadağ ilçesinde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarda bir şahsın hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptığı operasyonda arazide 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

Süleymanpaşa’da yol atağı sürüyor

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

MKE Ankaragücü'nden Medipol Başakşehir, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Kayserispor ana sponsorundan ’küme düşme kaldırılsın’ çağrısı

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Ermişler Ailesi’nden eğitime destek

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Kütahyalı ‘Doğa Bekçileri’nden çöp temizleme etkinliği

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Malatya Namaz Vakitleri 20 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:54
Yatsı
21:29

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Pazartesi

Botanik Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gürsoy Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Malatyaspor play- off maçlarına iddialı hazırlanıyor

Doktor Mehmet Altınışık, Sigaraya Başlama Yaşının Erken Dönemlere Kadar İndiğini Belirtti

Doktor Mehmet Altınışık, Sigaraya Başlama Yaşının Erken Dönemlere Kadar İndiğini Belirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.