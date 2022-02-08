Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, Şırnak'ta temaslarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Gürcan, partililer tarafından karşılandı. Gürcan burada, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve partililerle görüştü.
Daha sonra Şırnak Belediyesine geçen Gürcan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Gürcan, İl Defterdarlığını da ziyaret ederek, İl Defterdarı Muğdat Enterili ile görüştü.
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