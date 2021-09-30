Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati ATO'yu ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ankara Ticaret Odasına (ATO) ziyarette bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Nebati'yi makamında konuk etti.

ATO'nun 67 meslek komitesine kayıtlı 160 bin üyenin sektörel sorunlarını ve çözüm önerilerini Nebati ile paylaşan Baran, konuya ilişkin bir de dosya sundu.

Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle dünyada tedarik zincirinin önemli hale geldiğini belirterek, bu sürecin Türkiye için fırsatlar barındırdığını bildirdi.

Türkiye'nin dinamik bir reel sektöre sahip olduğunu vurgulayan Baran, üretim ve ticaretin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıyla reel sektörün güçlü potansiyelinin daha net görüleceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Nebati’ye daha önce dile getirdiği "tek oranlı KDV" önerisini hatırlatan Baran, mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV'nin tek oranlı uygulanması gerektiğini kaydetti.

Baran, KDV uygulamalarında farklı vergilendirmelerin yapıldığına, bunların da işlemlerde karmaşıklığa ve vergiden kaçınmaya yol açtığına dikkati çekerek, "Perakendede, toptanda, ham madde alımında, üretimde, satışta vergi sistemindeki karmaşıklık sona erdirilmelidir. KDV'nin tek oranlı uygulanması hem vergi işlemlerini kolaylaştıracak hem de vergi gelirlerini artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ham madde temininde yaşanan sıkıntılara da değinen Baran, "Son dönemde yükselen demir ve çimento fiyatları nedeniyle inşaat sektörünün maliyetleri yükseldi. İhalelerde o günün fiyatlarıyla teklif veren kamu müteahhitleri, fiyat farkı kararnamesi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Baran, tıbbi cihaz üreticileri de dahil özel sektörün devletten alacaklarının ödenmesi gerektiğini belirtti. Salgın sürecinde devlet yardımlarının reel sektöre önemli destek sağladığını vurgulayan Baran, desteklerin tahsisinde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması gerektiğini bildirdi.

Ziyaret sırasında Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO yönetim kurulu üyeleri Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya, Halil İlik ve Ali Yıldız eşlik etti.

