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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

MALATYA HABERLERİ  | 05.02.2020 19:46 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedelerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve diğer ilgililerle Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Kireçocağı Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

Burada, depremde yıkılan ve hasar gören binaları inceleyen Albayrak, depremzedelerle görüşerek taleplerini dinledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den mahalle ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Albayrak, sokakları gezerek depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vatandaşlarla bir süre sohbet edip deprem bölgesine yapılacakları hızla hayata geçireceklerini belirten Albayrak, "Dünyaya örnek olacak şekilde bu süreci hızlıca yöneteceğiz. Çok geçmiş olsun, sizi dinlemeye geldik. Depremden sonra hemen bakanlarımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor, bugün aradı, yine konuştuk. Bizim işimiz bu, millete hizmet için geldik. Bu ülkenin başında öyle bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin tekrar çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Bakan Albayrak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle basına kapalı görüştü.

Bakan Albayrak daha sonra kentten ayrıldı.

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